Yazar Tarık Buğra vefatının 26.yılında Akşehir'de anıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Yazar Tarık Buğra vefatının 26. yılında düzenlenen konferansla anıldı.

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta, ‘Türkiye'de Aydın Olmak ve Tarık Buğra' konusu işlendi.

Konferansta konuşan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, Tarık Buğra'nın aydınlarla ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Ülkenin imkansızlıkları içerisinde kendilerine imkan verilerek okuması sağlanmış aydınların, sorumluluktan uzak tavırları, şehir kulüplerinde kumar, alkol, gece hayatı ile yozlaşan ruh dünyası derin bir yarılmayı beraberinde getirir Tarık Buğra'ya göre. İçinden çıktığı halkı beğenmeyen, onun değerlerinden uzaklaşmayı aydın olmayla eş değer sanan zihniyet, aslında kendi olmaya karşı çıkarak yanlış yapmıştır” diye konuştu.

Yazar Tarık Buğra'nın kitaplarındaki tasvirlerden de örnekler sunulan konferansın sonunda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Tarık Buğra'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına ismini altın harflerle yazdırdığını belirterek “Akşehirimiz birçok maddi ve manevi kültürel değere sahip. Birçok güzel zenginliğimiz var. Tarık Buğra bu zenginlikler içerisinde yeterince ihya edilmemiş önemli bir değerimizdir. Akşehir Belediyesi olarak özellikle son dönemlerde onun bir hemşehrisi olarak onu ihya etmeye ve anmaya gayret ediyoruz" dedi.

Program, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu'na plaket takdiminin ardından hatıra fotoğrafıyla son buldu. Programa, Akşehir Kaymakamı Ali Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Basşavcısı Hazım Aslancı, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.