Yazlık villadan milyonluk eşya hırsızlığı

Konya'da bir kişinin yazlık olarak kullandığı villada bulunan el dokuması halı, saat, yüzük, fincan takımından oluşan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki eşyalar çalındı. Villaya gelen şüphelinin çaldığı eşyaları ticari taksi ile taşıdığını tespit eden polis, şüpheliyi evinde yakalarken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Olay, 23 Aralık Cuma gecesi merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki evleri kontrol eden hırsızlık şüphelisi, yazlık olarak kullanılan emekli vatandaş Hasan Hüseyin Gündoğar'ın 3 katlı villasının bahçesine geldi. Camı kırarak içeri giren şüpheli, evde bulunan bütün odaların kilitli olan kapılarını kırdı ve 4 adet değerli halı, maddi değeri yüksek porselen ve çini eşyaları alarak evden uzaklaştı.

60'dan fazla kameradan toplam 270 saatlik görüntü incelendi

Sabah saatlerinde evin kapıları ve pencerelerinin açık olduğunu fark eden komşuları Hasan Hüseyin Gündoğar'ı arayarak hırsız girdiğini bildirdi. Gelen haberin ardından eve gelen Gündoğar, etrafın dağıtıldığını ve eşyalarının çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Gündoğar Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri belirlemek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmada 60'dan fazla güvenlik kamerasında toplam 270 saatlik görüntünün incelenmesiyle şüphelinin evden çaldığı malzemeleri ticari taksiyle götürdüğü belirlendi. Polis, alınan savcılık kararı ile kimliği belirlenen şüpheli Süleyman Pala'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesindeki evine baskın yaptı. Baskında Süleyman Pala gözaltına alınırken, evde yapılan aramada Hasan Hüseyin Gündoğar'ın evinden çalınan porselen, çini, gümüş, saat, takılar ve dantelden oluşan eşyalar ele geçirildi. Şüphelinin çaldığı 4 adet eski halıyı ise tanesi 3 bin 500 TL'den toplam 14 bin liraya sattığı öğrenildi. Süleyman Pala'nın eski halıları sattığı öğrenilen A.D. ve A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar hakkında çalıntı eşya satın almaktan işlem başlatıldı. Şahıslardan ele geçirilen 3 adet eski halıya da ekipler tarafından el konuldu. Ekiplerin el koyduğu çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi. Süleyman Pala'nın farklı tarihlerde aynı eve girerek yaklaşık 1 milyon lira değerindeki eşyaları çaldığı belirlendi. Hırsızlık şüphelisi Pala, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık, yaralama ve tehdit gibi suçlardan 16 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Süleyman Pala, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Halılarımızın maddi değeri ölçülemez”

Olay günü komşusu tarafından evine hırsız girdiği haberini aldıktan sonra evine gelerek camların ve kapıların kırık olduğunu fark eden Hasan Hüseyin Gündoğar, “23 Aralık 2022 tarihinde komşumuz haber verdi burada bir hırsızlık olayı oldu diye. Buraya geldik ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdik durumu. Hemen polis arkadaşlar geldi. Halılar, avizeler, çelik malzemeler gibi eşya olarak ne varsa bütün eşyaları götürmüşler. Burası 3 katlı bir villa ve hiç bir şey bırakmamışlar. Allah razı olsun Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 gün içerisinde bu şahsı yakaladı ve eşyalarımızı buldu. Halılarımızın maddi değeri ölçülemez, bu halılar Ladik el dokuması halıları” dedi.

Ev sahibinin komşusu ve akrabası olan Veli Güçlü ise, “İçeri girdiğimizde dolaplar dağıtılmış, koltuklar ters çevrilmiş altları kesilmiş, içerisinde bir şey var mı diye. Maddi değeri olan her şeyi almışlar yani çeşme başlıklarını bile sökmüşler. O kadar çok şey çalmışlar ki, tahminde bulunarak söylüyorum bir hafta boyunca gelmiş gitmişler. Çok kısa sürede yakalanması, bu şekilde sonuçlanması, malzemelerimiz bize iade edildiği için emeği geçen polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.