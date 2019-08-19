Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Karatay Belediyesinden

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2009'dan beri yürüttüğü “Hoş Geldin Bebek” projesi ile ilçe genelinde yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlayarak, ailelere destek oluyor.

Sosyal belediyecilik projeleriyle Karatay'da vatandaşların hayatlarına dokunan Karatay Belediyesi, ilçe genelinde yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla “Hoş Geldin Bebek” projesini yürütüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak “Hoş Geldin Bebek” projesini 2009 yılında başlattıklarını hatırlatarak projenin vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını söyledi. Başkan Kılca, Karatay'da yeni bebek sahibi olmuş aileleri ziyaret ettiklerini belirterek, “Karatay Belediyesi olarak fiziki, kültürel ve altyapı belediyecilik çalışmalarımızın yanında sosyal belediyeciliğe de ayrı bir önem veriyoruz. Zor zamanlarında ve mutlu günlerinde hemşehrilerimizle bir arada olmanın, onların mutlulukları kadar hüzünlerini de paylaşmanın öneminin farkındayız. ‘Hoş Geldin Bebek' projemizle bunu sağlamanın gayretindeyiz. Karatay Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı doktor, hemşire ve diğer ekip arkadaşlarımız, her ay yeni bebek sahibi olan ortalama 400 ailemizi evlerinde ziyaret ediyor. Ekiplerimiz ailelerimizi tebrik ediyor ve bebeklerimizin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Daha sonra da ailelerimize kısa bir yeni doğan bebek bakımı eğitimi veriliyor. Ziyarette bu faydalı eğitimin yanı sıra yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tüm malzemelerin bulunduğu Bebek Bakım Çantası da ailelerimize hediye ediliyor. Böylece Karatay Belediyesi olarak bir nebze de olsa ailelerimize destek sağlamış oluyoruz. 2019'un ilk 8 ayında 3 bin 780 ailemizi ziyaret etmiş olduk. Projemizin başladığı 2009'dan bu yana ise toplam 43 bin 185 ailemizin mutluluğuna ortak olduk. Karatay Belediyesi olarak sürdürdüğümüz sosyal projelerimizle tek amacımız, hüzünlerinde de mutluluklarında da Karataylı hemşehrilerimizin yanında olmaktır” dedi.

Mutlu günlerinde ziyaret edilen aileler, “Hoş Geldin Bebek” projesi dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederken, ailelere hediye edilen Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi'nde anne ve babalar için bilgilendirici el kitabı ile birlikte; ıslak havlu, bebek şampuanı, sabun, dijital ateş ölçer, bebek battaniyesi ve bebek bakım çantası gibi yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği bütün ürünler bulunuyor.