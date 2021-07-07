Yeni Meram Sanayi'de esnafla belediye el ele verdi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yeni Meram Sanayi Sitesi'ndeki yol yapım çalışmalarını inceleyerek esnafların iş yerlerine misafir oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi'ne ait Çomaklı Mahallesinde bulunan asfalt şantiyesini ziyaret ederek, buradaki personelle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kavuş, asfalt üretim ve laboratuvar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Asfalt üretim tesisinin ardından Çomaklı Mahallesindeki Yeni Meram Sanayi sitesine geçen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, esnafın işyerlerine misafir oldu.

“Esnafımız bizim, biz esnafımızın çağrısına kulak verdik”

Başkan Kavuş, sanayi esnafları ile daha önce yaptıkları görüşmenin ardından kolları sıvadıklarını belirterek, “Yeni Meram Sanayimizdeki esnaf arkadaşlarımızla önceki buluşmamızda bazı talepleri olmuştu. Yollarının daha düzenli olmasını bildirerek sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdi. Talepleri yerine getireceğimizi, kendilerinden de dükkanlarının önünü temiz ve düzenli tutmalarını istediğimizi söylemiştim. Esnaflarımız bizim çağrımıza biz de esnafımızın çağrısına kulak verdik ve sanayi sitemizin yollarını güzel bir şekilde yeniden dizayn ettik” şeklinde konuştu.

“Yeni Meram Sanayi cazibe merkezi haline geldi“

Meram Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kavuş, “Ekiplerimiz sanayi sitemizde yaklaşık 8 bin 500 metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yine yaklaşık 2 bin 250 metrekare parke ve bordür döşendi. Esnafımıza dükkanlarının önlerini daha düzenli hale getirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sanayimiz yeni haliyle daha da güzelleşerek modern bir görünüme kavuştu. Meram'da üretime katkı sağlayan sanayi esnafımızın, işlerini daha kolay hale getirecek çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” şeklinde görüş belirtti.

Yeni Meram Sanayi esnafı ise iş yerlerine gelerek kendilerini ziyaret eden Başkan Kavuş'a, yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.