Yeni Meram Sanayi'deki asfaltlamada ikinci etap başladı

2022 yılı asfalt ve altyapı sezonunu açan Konya'nın Meram İlçe Belediyesi, Yeni Meram Sanayi'nin çehresini değiştirecek ve konforunu artıracak altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ikinci etabına başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt ve altyapı sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Meram Belediyesi, ilçenin pek çok noktasında altyapı, asfalt, bordür ve parke çalışmalarına devam ediyor. Belediye, bu çerçevede asfaltlama noktasında en çok ihtiyaç hisseden Yeni Meram Sanayi'nin yollarının asfaltlamasının ikinci etap çalışmalarına başladı. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Dicle ve İmam Azam Caddeleriyle 15386 ve 15387. sokaklarda toplam bin 600 metre daha nitelikli asfalta kavuşacak. 15 bin metrekarelik bir yol ağının asfaltlanacağı çalışmalarda 6 bin 500 ton altyapı malzemesi ve 4 bin ton asfalt ile 5 bin 140 metrekare parke, 4 bin 834 metre bordür ve 2 bin 11 metre oluk kullanılacak.

Altyapı, asfaltlama ile parke ve bordür serim çalışmalarını tüm ilçe genelinde yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede Yeni Meram Sanayi'nde de geçen yaz döneminde yapılan çalışmalara ek olarak ikinci etaba da başlandığını söyledi. Bir hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmalar neticesinde bölgenin önemli bir sorununun daha çözüleceğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Meram'da göreve başladığımız günden bu yana hemşehrilerimizin bizden en önemli isteklerinden biri de altyapı ve asfaltlama çalışmaları oldu. Bu nedenle bizim üzerinde önemle ve hassasiyetle durduğumuz konu da bu oldu. Asfaltlama noktasına özellikle eğildik ve ilçenin pek çok bölgesinde bu sorunu hallettik. Göreve geldiğimiz 3 yıllık süreç içerisinde toplam 3 milyon 687 bin metrekare yolumuzu asfaltla buluşturduk. Asfaltta yaklaşık 125 milyon TL değerinde bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Yine parke ve bordürde 3 yıl içerisinde 37 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş, göreve geldikleri zamanlarda ilk görüştüğü kesimlerden birinin Yeni Meram Sanayi esnafı olduğunu söyleyerek, “Esnaflarımız yol yapım çalışmaları noktasında taleplerini bize iletmişlerdi. O günden bu yana asfaltlamaya hazır sokak ve caddeleri asfaltlayarak esnaflarımızı ve bu sanayimizi kullanan vatandaşlarımızı bozuk yollardan kurtardık. Çalışmalarımız bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede sanayide bulunan iki cadde ve iki ayrı sokakta başlattığımız altyapı ve asfaltlama ile parke bordür çalışmalarını birkaç gün içinde bitirerek hizmete sunacağız. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.