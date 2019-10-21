Yeni Motorlu Sanayi için kesin kayıt başvuruları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte hayata geçireceği Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi için başvuruları alınarak belirlenen hak sahipleri için kesin kayıt başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin TOKİ iş birliğiyle hayata geçireceği Yeni Motorlu Sanayi Alanı için ön başvuruları alınarak belirlenen esnaflardan kesin kayıt için ödemeler alınmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Benim Şehrim” projelerinin en önemli yatırımlarından birisi olan Yeni Motorlu Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğinin müjdesini verdi. Başkan Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla imzalanan protokol kapsamında TOKİ ile birlikte Fevzi Çakmak Mahallesinde inşa edilecek ve içerisinde ticaret alanı, otel, resmi kurum, eğitim, sağlık, belediye hizmet alanları ile sosyal tesisler, spor tesisleri, akaryakıt tesisi, teknik tesisler ve camilerin yer alacağı Yeni Motorlu Sanayi inşaatı için ödemelerin 21 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Altay, başvuruların sanayi esnafı için hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ön başvuruları alınan 2 bin 756 hak sahibi esnaf, daha önce belirlenen metrekareler üzerinden Ziraat Bankası Binkonutlar Şubesi'ne resmi kimliği ile giderek yatıracağı başvuru bedeli ile 120 aya kadar vadelendirilmiş şekilde iş yeri sahibi olacak. İnşaat sürecinin tamamlanmasından sonra şehir merkezinde bulunan Eski ve Karatay Sanayilerdeki esnaf sağlıklı bir şekilde Yeni Motorlu Sanayiye taşınacak.