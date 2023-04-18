Yeni nesil merceklerle gözlüklerden kurtulmak mümkün

Dr. Lütfi Seyrek, artık tek odaklı göz içi lenslerin yerini çok odaklı göz içi lenslerin aldığını ve bu sayede uzak ya da yakın gözlüğüne ihtiyaç kalmadığını söyledi.

Medicana Sağlık Grubu Dr. Lütfi Seyrek, geçmişte katarakt hastalarının tedavisinde tek odaklı göz içi lenslerin kullanıldığını belirterek, bu hastaların ameliyat sonrası uzak ya da yakın gözlüğü kullanmak zorunda kaldıklarını, günümüze ise çok odaklı göz içi lens kullanıldığı için gözlük kullanılmasına gerek kalmadığını kaydetti. Uzman Op. Dr. Lütfi Seyrek, “Multifokal (çok odaklı), trifokal (üç odaklı) ya da edof (artırılmış odak derinlikli) yeni nesil göz içi merceklere halk arasında ‘akıllı lens' denilmektedir. Çünkü bu merceklerin özel tasarımları sayesinde; ameliyat sonrasında gözlük kullanımına gerek kalmaz. Bu kişiler gözlüksüz olarak uzaktaki, ara mesafedeki ve yakındaki yazıları rahatlıkla okuyabilir ve hayat kalitesi olumlu yönde etkilenir. Ayrıca günümüzün en gelişmiş lens teknolojisidir” dedi.

“Ömür boyu uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulmak mümkün”

Akıllı lenslerin en önemli kullanım alanının katarakt rahatsızlığı olduğunu aktaran Dr. Lütfi Seyrek, “Katarakt ameliyatında göz içinde bulunan şeffaflığını kaybetmiş doğal göz içi mercek alınır ve yerine ömür boyu göz içinde kalabilen mercekler yerleştirilir. Ayrıca katarakt oluşmadan göz içindeki merceğin fonksiyonel çalışmadığı durumlarda da uygulanabilir. Özellikle 40 yaş üzerinde yakını görme probleminin başladığı miyop, astigmat ve hipermetrop gibi uzak kırma kusurları da olan hastalarda uygulanabilir. Bu operasyonla birlikte ömür boyu uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulmak mümkündür. Akıllı lensler üzerindeki halkalar ya da artırılmış odak derinliği sayesinde göze uzak, orta ve yakın mesafelerden giren ışığı kırar ve görme tabakasının tek bir odak noktasına odaklayarak çalışır. Bu sayede tek bir mercekle yakın, orta ve uzak mesafedeki objelere eş zamanlı odaklanmayı mümkün kılar” şeklinde konuştu.

“Operasyondan 1 gün sonra işinize geri dönebilirsiniz”

40 yaşından sonra göz numarasındaki değişimlerin büyük sebebinin göz içi merceğe bağlı olduğunu aktaran Lütfi Seyrek, “Ameliyat ile bu mercek alınıp yapay bir mercek yerleştirildiği için göz numaralarında değişim beklenmez. Akıllı lens ameliyatı hasta uyutulmadan ya da anestezi verilmeden göz sadece damla ile uyuşturularak yapılmaktadır. Operasyon 1 göz için yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. 2 göz genellikle 1 gün arayla ameliyat edilmektedir. İşlem sonrası kendinizi iyi hissediyorsanız hastanede kalmanıza gerek yoktur, hemen taburcu olabilirsiniz. Operasyondan 1 gün sonra görme büyük oranda netleşir ve işinize geri dönebilirsiniz” diye konuştu.