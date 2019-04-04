Yeni YHT Garı alt geçidinin temeli atıldı

Konya'nın önemli yatırımlarından biri olan Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı Binası ile Demiryolu Caddesinin kesiştiği noktaya Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak alt geçidin temeli atıldı. Temel atma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları olarak mazbatalarını alır almaz kolları sıvayarak yeni dönemin başlangıcını yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Konya ulaşımı açısından önemli bir projenin hayata geçeceğini kaydeden Başkan Altay, “Özellikle Demiryolu Caddesinin kesintisiz şekilde taşıt trafiğine devam etmesini sağlayan bu alt geçit ile aynı zamanda tren garımıza gelen yayalarımız için otopark olarak önemli bir alan kazandırmış oluyoruz. Vatandaşlarımızın trafikle ilgili beklentileri yüksek. Biz de bunu karşılamak için çalışıyoruz. Yeni YHT Garımız Konya toplu ulaşım aksının merkezinde olacak. Burası hem şehir dışından gelenlerin başlangıçta duracakları ve dağılacakları bir alan olacak hem de metro akslarımızın toplanma merkezi ve son olarak banliyö hattını da hayata geçirmemizle birlikte toplu ulaşım aksının merkezi olacak. Böylece buraya gelen vatandaşlarımız için bu alt geçit önemli bir fonksiyon üstlenecek” dedi.

“Çok bereketli beş yıl yaşayacağız”

3-4 ay önce başladıkları ve ekonomik ömrünü tamamlamış 3 yaya üst geçidinin de tamamlamak üzere olduklarını belirten Başkan Altay, Medaş Kavşağında yapılacak yaya üst geçidi için yer teslimi yaptıklarını ifade etti. Başkan Altay, “Böylece projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Konyalılar seçimde büyükşehirler arasında bize en yüksek desteği vererek her türlü hizmetin, her türlü teşekkürün en iyisini hak ettiklerini sandıkta bir kez daha gösterdi. Biz de tüm belediye başkanlarımızla birlikte bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve teşkilatlarımızın desteğiyle Konya'ya hizmet etmek için bundan sonra gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah çok bereketli bir beş yıl yaşayarak böyle birçok projeyi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Altay son olarak İslam İşbirliği Teşkilatının bir toplantısı için Suudi Arabistan'a giderek, 2021 yılında Türkiye'de yapılacak önemli bir organizasyonun için Konya sunumu gerçekleştireceklerini belirterek, oradan da Konya için önemli bir müjdeyle dönmeyi istediklerini söyledi.

“Şehir trafiği rahatlayacak”

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise, şehir trafiğinin rahatlatılması ve bölgenin daha etkin kullanılması açısından temeli atılan alt geçidinin çok büyük önemi olduğunu belirerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, “Belediye Başkanlarımızın mazbatalarını aldıkları gün başlayan üretim kervanı Allah'ın izniyle beş yıl sürecektir. Ve hep beraber Cumhurbaşkanımızın önderliğinde beş yıl aralıksız Konya'ya hizmet edeceğimizi buradan beyan etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise, bütün ihtişamıyla duran Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı ile gurur duyduklarını ifade ederek, yeni garın önüne yapılacak alt geçidin hayırlı olmasını diledi.

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, mazbataların alındığı gün hayırlı bir hizmete başlanmasının önemine dikkat çekerek, Yeni YHT Garı'nın yapımında ve alt geçitte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 22 milyon liraya mal olacak alt geçidin temeli dualarla atıldı.