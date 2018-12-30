Yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonunda 23 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 84 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe ve çevre mahallelere uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen B.C.'yi takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucu şüpheli B.Ç. Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramalarda stepne altında 5 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak ifadesi için jandarma komutanlığına götürülen B.C.'nin ilk ifadesinde, O.K. isimli şahsın da Kulu'daki evinde uyuşturucu madde olduğunu itiraf etmesi üzerine jandarma Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 17 bin 844 adet uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.