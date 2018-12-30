İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonunda 23 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 84 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 23 bin 84 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe ve çevre mahallelere uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen B.C.'yi takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucu şüpheli B.Ç. Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramalarda stepne altında 5 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak ifadesi için jandarma komutanlığına götürülen B.C.'nin ilk ifadesinde, O.K. isimli şahsın da Kulu'daki evinde uyuşturucu madde olduğunu itiraf etmesi üzerine jandarma Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 17 bin 844 adet uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.