Yenice Park? ve Yenice Park? Kafe Meram hizmete ba?lad?

Konya'n?n merkez Meram ?l?e Belediyesi taraf?ndan yap?m? ger?ekle?tirilen Yenice Park? ve Yenice Park? Kafe Meram hizmetlerine ba?lad?.

Yap?m?, Meram Belediyesi taraf?ndan ger?ekle?tirilen Yenice Park? ve Yenice Park? i?inde bulunan Kafe Meram hizmetlerine ba?lad?. 10 bin 500 metrelik bir alanda bulunan park i?erisinde 530 metre kafe, oyun gruplar?, kamelyalar?, kay kay pisti, y?r?y?? yolu, spor aletleri, s?s havuzlar?, da? bisikleti parkuru ve Konya'da ilk defa uygulanan perg?le sal?nca?? bulunuyor. Son d?nemde yap?lan yat?r?mlar sonucunda Meram'?n en yo?un n?fus bar?nd?ran b?lgelerinden biri haline gelen mahallelerin tam kesi?me noktas?na kurulan Yenice Park? bu b?lgelerin ?nemli bir ihtiyac?n? kar??layarak sosyal hayat?na katk? sunacak. Meram Belediye Ba?kan? Mustafa Kavu?, havalar?n mevsim normallerinin ?zerinde seyretmesi sebebiyle hafta sonu ya?anan s?cak ve g?ne?li havay? de?erlendirmek i?in parka gelen vatanda?lar?n ve park?n tad?n? ??karan ?ocuklar?n konu?u oldu.

?Yeni park?m?z, t?m g?zelli?i ile hem?ehrilerimizin hizmetinde?

Bir yat?r?m? daha bitirmi? ve Meram'?n hizmetine sunmu? olman?n mutlulu?unu ya?ad?klar?n? ifade eden Ba?kan Mustafa Kavu?, park?n hizmete ba?lamas?yla ilgili yapt??? a??klamada, ?Bir ?nceki d?nem Meram Belediye Ba?kan? Fatma Toru Han?mefendi zaman?nda ba?layan park?m?zda ger?ekle?tirdi?imiz ?al??malar? tamamlam?? bulunuyoruz. Fiili olarak a??l???n? ger?ekle?tirdik ancak resmi a??l??? hava ko?ullar? sebebiyle bahar aylar?nda ger?ekle?tirece?iz. Kafe ve restoran?yla, s?s kamelyalar? ve s?s havuzlar?yla, kapal? ve a??k oyun gruplar?yla, y?r?y?? yolu ve fitnes aletleriyle, hatta ilk kez bu park?m?zda g?rece?iniz bank ?eklinde sal?ncaklar?n oldu?u park?m?z art?k Meram'?n en g?zel yerlerinden biri haline gelen bu b?lgede hem?ehrilerimizin hizmetinde? diye konu?tu.

??l?emize de?er katmaya, ye?ili ve sosyal alanlar? art?rmaya devam edece?iz?

Park ve Kafe Meram'?n hem ?evresine de?er katt???n? hem de b?lgenin ?nemli bir eksikli?ini tamamlad???n? ifade eden Ba?kan Kavu?, s?zlerini ??yle s?rd?rd?; ?Eski Yenice Mahallesi yeni ad?yla Yeni?ehir Mahallesinde tam k??e bir noktada bulunan park?m?z?n, ye?ili ve donat?lar?yla ne kadar ilgi ?ekici bir sosyal alan oldu?unu k?? g?n? olmas?na ra?men ya?ad??? yo?unlukla g?rd?k. Ya?anan bu yo?unluk Meram'da bu t?r parklara ve sosyal alanlara hala b?y?k gereksinim duyuldu?unun da ?nemli g?stergelerinden biri. Bu nedenle Meram'? daha da ye?illendirmeye, il?emize yeni ye?il alanlar kazand?rmaya, var olan ye?il alanlar? daha de?erli bir hale getirmeye devam edece?iz? ?eklinde konu?tu.