Yenikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından merkeze uzak Yenikent Mahallesi'ne kazandırılan ve içerisinde emekli konağı, muhtar ofisi ile iş yerlerinin bulunduğu çok amaçlı sosyal tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karatay'ın ihtiyaçları ve mahallelerin talepleri doğrultusunda bugüne kadar ilçeye birçok proje kazandıran Karatay Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek bir yatırımı daha hizmete açtı. Bu çerçevede merkeze 90 kilometre uzaklıktaki Yenikent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve içerisinde emekli konağı, muhtarlık ofisi ile iş yerinin bulunduğu çok amaçlı sosyal tesis, düzenlenen törenle açıldı.

“Yenikent Mahallemizde neye ihtiyaç varsa bir bir hayata geçirdik”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılış için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin Karatay'ın hizmet kalitesini artırmak olduğuna dikkat çekti. Karatay'ın tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Hasan Kılca, “Göreve geldiğimiz günden beri tüm mahallelerimizi ziyaret ettik, etmeye devam ediyoruz. Sık sık muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, görüşerek mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Yenikent Mahallemizin de bazı ihtiyaçları vardı. Çocuklarımız taşımalı eğitimle Esentepe Mahallesi'ne gidiyordu ve o yol uygun değildi. Geçen yıl 12 kilometrelik bu yolun tamamının asfaltını yaptık. Artık öğrencilerimiz tamamen asfaltlı yoldan okullarına gidip geliyor. Yine Yenikent Mahallemizde parke taşlı ve asfaltlı yollar yoktu. 2,5 kilometreye yakın sıcak asfalt kaplayarak mahallemizin ana arterlerinin tamamını asfaltladık. Ara yollarının tamamını parkeyle kapladık. Yenikent Sosyal Tesisi de buranın çehresini değiştirdi. Çok amaçlı olarak tasarladığımız bu tesisimiz, hem emekli konağı hem muhtar ofisi hem de ihtiyaca yönelik dükkanlarıyla hemşehrilerimize hizmet verecek. Belediye imkanlarını mahallelerimizin en ücra köşesine kadar eşit hizmet anlayışıyla seferber ediyoruz” dedi.

Programda konuşmaların ardından Yenikent Sosyal Tesisi dualarla hizmete açıldı. Açılıştan sonra protokol üyeleri tesisi gezerek, tesis içerisindeki esnafa hayırlı olsun temennisinde bulundu. Mahallenin sosyal hayatına katkı sunması planlanan, 232 metrekare inşaat alanına sahip Yenikent Sosyal Tesisi, çevre düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 1 milyon liraya mal edildi.