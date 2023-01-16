Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi hızla yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Şefik Can Caddesi üzerinde yapımını sürdürdüğü Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatı hızla ilerliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandıracağı Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatı hızla yükseliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla bir taraftan şehri imar ederken bir taraftan da ülkemizin yarınlarını inşa edecek öğrencileri en güzel şekilde yetişerek vatanına ve milletine faydalı olması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şefik Can Caddesi üzerinde inşaatı devam eden Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi'nin de bu amaç doğrultusunda hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Altay, “Sosyal hayata katkı sağlayacak tesisleri şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Estetik bir mimariye sahip olacak tesisin şehrimize çok yakışacağını düşünüyorum. Üç kattan oluşacak sosyal tesis içerisinde; vatandaşlarımız için açık kadın ve erkek yüzme havuzları, spor salonları, fitness salonları yer alacak. Ayrıca Lise Medeniyet Akademisi bölümünde de; derslikler, atölyeler, kitap kafe, konferans salonu öğrencilerimize hizmet verecek. Tamamlandığında hem bölge halkımızın hem de liseli gençlerimizin istifade edeceği bu güzel ve faydalı yapıyı 2023 yılı içerisinde tamamlayarak şehrimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

6 bin metrekare alanda hayata geçirilecek Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi 55 milyon liraya mal olacak.