Yerel ve bölgesel yayıncılar Konya'da buluştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), yerel ve bölgesel yayıncıları buluşturduğu ve ilk etapta İç Anadolu Bölgesini kapsayan çalışma toplantısı Konya'da düzenlendi.

Yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen RTÜK, Türkiye'de yayın yapan yerel ve bölgesel radyo ve televizyonlarını Konya'da aynı çatı altında buluşturdu. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen ‘İç Anadolu Bölgesi Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması'na Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir ve Niğde'den yayıncılar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek, “Bir kez daha şahit olduk ki iletişim ve koordinasyon son derece hayati öneme sahip. Bu çerçevede yayıncılık sektörüne gönül bağlamış arkadaşlarımız ülke olarak yaşadığımız her türlü zorlukta olduğu gibi deprem sonrasında da etkili bir koordinasyon ve iletişim imkanı sağlayarak son derece önemi bir sorumluluğu yerine getirdi. Tüm medya mensuplarımıza göstermiş olduğu gayretten dolayı yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş da, yerel ve bölgesel medya buluşmasının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İçimiz buruk, kalplerimiz kırık, acımız büyük. 11 ilimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülke ve millet olarak bizleri derin bir hüzne ve yasa soktu. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza sabır ve kolaylıklar diliyorum. Bu deprem yine gösterdi ki, Türk milleti çok büyük bir dayanışma ruhuna sahip. Sarsıntının olduğu 6 Şubat'tan itibaren Türkiye tek yürek oldu. Üst Kurulumuz da sorumluluğunun farkında olarak hareket etti” dedi.

“Medya sektörüne destek vermek görevimizdir”

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Elazığ'da karasal, uydu, kablo, internet üzerinden yayın yapan yaklaşık 150 yerel medya kuruluşu bulunduğunu aktaran Orhan Karadaş, “Buralarda çalışan arkadaşlarımızın kayıpları büyük. Hem canlarını, hem yakınlarını hem de işlerini kaybettiler. Kimi arkadaşlarımızın yayın yaptığı binalar tamamen yok oldu, bazılarınınsa teknik cihazları hasar gördü. Yayınlarını durdurmak zorunda kalan yayıncı dostlarımız var. Her birine ayrı ayrı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin ilk anından itibaren kendilerine ulaşarak istek ve beklentilerine karşılık vermeye gayret gösterdik. Üst Kurul olarak deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 6 ay erteledik. 11 ilde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretlerinin, kablo-uydu lisans taksitlerinin ve gecikme zamlarının 6 ay ötelenmesi kararını Üst Kurul Üyesi arkadaşlarımız derhal onayladı. Şubat, Mart Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan düzenlemeye göre, yayıncıların reklam geliri üst kurul payı da 6 ay boyunca tahsil edilmeyecek. Deprem bölgesinde, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ekonomik meyanda yapılan desteklere RTÜK olarak bizler de katkı sağlamayı görev bildik. Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakarca vazife yürüterek halkımızın şuurlanmasına büyük katkıda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle bölgedeki yerel radyo ve televizyonların ekonomik yüklerini en aza irca etmeyi hedefliyoruz. Bölgede görev yapan ulusal ve yerel yayıncılarımızla koordine içinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. RTÜK, bundan önce yaşanan tüm felaketlerde olduğu gibi bugün de medyamızın yanındadır” ifadelerini kullandı.

Yerel ve bölgesel yayıncıların ödemek durumunda oldukları mali yükümlülükleri bildiklerini kaydeden Karadaş, “Özellikle doğrudan TÜRKSAT'ı ilgilendiren taleplerini yakından takip ediyoruz. Uydu frekans ücretleri noktasındaki beklentilerin bir kısmı karşılansa da yeterli düzeyde olmadığı aşikar. Gelecek dönemde umarız çok daha fazla kolaylık sağlanır ve sizler de daha rahat hareket etme imkanı bulursunuz. Biz takipçisiyiz, sizlere rehber olan kurum olarak da sizlerin talep ve beklentilerini kendimizin sayıyoruz ve bu anlayışla hareket ediyoruz” diye konuştu.

Konya Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu ise, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına, Türk milletine sabır ve başsağlığı dileyerek, “İnsanoğlunun ilk dönemlerinden itibaren yaşananı anında öğrenme isteği ile doğan haberleşme eylemi, uygarlığın gelişimine paralel olarak teknolojik, hukuki ekonomik ve kültürel imkanları da kullanarak çağdaş iletişim olarak günümüze gelmiştir. Gerek ulusal gerekse yerel iletişimin temel işlevi; toplumu olan biten ile ilgili doğru bilgilendirmek, genel ve yerel çevre ile ilgili toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda değişim ve gelişime şahitlik etmektir. Nitekim gelişmiş ülkelerde yerel basının yadsınamaz büyük bir önemi vardır, çünkü yerel/bölgesel basın her şeyden önce bulunduğu yöreyle bütünleşmiş ve demokratik sürecin ilk basamağı olmuştur. Gelişen teknoloji ile dijital yayıncılık önem kazanmış, kimi zaman yayılan yanlış bilgi kamu nezdinde olumsuz algı oluşumunda alt yapı hazırlamaktadır. Türkiye'de yayıncılık alanında, özerk ve bağımsız bir otorite olarak RTÜK; bir yandan radyo televizyon yayıncılığı gibi dikkate değer ve hassas bir alanı düzenleyen, öte yandan bu alanın demokratik, özgürlükçü ve kamu yararı kavramını göz önünde tutacak bir biçimde işlemesi için belirli ilkeler koyarak medya politikaları meyanında merkezi organlardan biri olarak düzenleyici ve denetleyici bir çerçeve çizmiştir” dedi.

Konuşmaların ardından radyo ve televizyon temsilcilerinin beklenti ve talepleriyle sektöre ilişkin önerilerinin not edildiği toplantıda Üst Kurul yetkilileri, yayıncılık alanına dair sunumlar yaptı. Bunların yanı sıra deprem bölgesi olan 11 ildeki radyo ve televizyon yayıncılığının yarını da masaya yatırıldı. Sektör temsilcilerinin önerilerini dinleyen Üst Kurul yetkilileri, afetzede yayıncıların durumlarını gözden geçirdi.