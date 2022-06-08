Yerli Tohum Milli Tarım Eğitimlerinden 20 bin 406 öğrenci faydalandı

Proje çerçevesinde bugüne kadar 162 okulda 20 bin 406 öğrenciye eğitim verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yerli Tohum Milli Tarım Projesi'yle ilkokul öğrencilerine yerli tohum bilinci kazandırmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde 2021-2022 eğitim öğretim dönemi boyunca 37 okulda 2 bin 962 öğrenciye eğitim veren Konya Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 162 okulda 20 bin 406 öğrenciyi tohum eğitiminden faydalandırdı. Projenin yaygınlaştırılması ve genele yayılması hedefiyle, 9 olan okul sayısını 37'ye çıkaran Büyükşehir, projenin Konya'nın 31 ilçesindeki okullarda uygulanmasını sağladı. Slayt gösterisi ile tohum oluşumu evreleri, tohumların nasıl meydana geldiği, yerli tohum ve önemi hakkında bilgiler veren Büyükşehir, öğrencilere yedikleri sebze ve meyvelerin tohumlarını gelişigüzel çöpe atmamaları, onları toprakla buluşturmaları gerektiğini anlattı. Öğrencilere “İlk Bahçem Seti” verilerek uygulamalı olarak tere veya roka ekimi yaptıran Büyükşehir, böylece çocuklara bir bitkinin gelişim aşamalarını izleme fırsatı sundu. Konya Büyükşehir Belediyesi, her okula bir adet tohum panosu hediye ederek, öğrenciler tarafından toplanan tohumlarla okullarda tarım köşesi oluşturdu. Öğrencilerin tohum yetiştirmenin her aşamasını gözlemlemesine imkan veren proje, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile sürdürülüyor. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hedef kitle olarak belirlendiği eğitimlerde bir tohumun ekimden hasada kadar olan süreçteki bütün aşamaları detaylı bir şekilde anlatılıyor, yapılan uygulamalarla edinilen teorik bilgilerin pekişmesi sağlanıyor.