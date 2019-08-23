İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerli Ürün Pazarı her Cumartesi Konyalıları bekliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi işbirliğinde her Cumartesi Melikşah Pazar Alanında kurulan Yerli Ürün Pazarında, sertifikalı çiftçilerin doğal yollarla ürettiği ürünler doğrudan tüketiciye sunuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi işbirliğinde her Cumartesi Melikşah Pazar Alanında kurulan Yerli Ürün Pazarında, sertifikalı çiftçilerin doğal yollarla ürettiği ürünler doğrudan tüketiciye sunuluyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram ilçesindeki 10 farklı mahallede verilen girişimcilik, hijyen ve sebze yetiştiriciliği eğitimleri sonunda sertifika alan 56 çiftçinin katıldığı Yerli Ürün Pazarı Konyalılardan ilgi görüyor. Her Cumartesi Meram Melikşah Pazar Alanında sabah 08.30'da açılan pazarda, çiftçiler doğal yöntemlerle kendi yetiştirdikleri ürünleri aracı olmaksızın nihai tüketiciye ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesine bağlı ziraat mühendisleri, ekimden hasada kadar ürünlerin kontrollerini sağlarken, çiftçilere satış konusunda da destek vermeye devam ediyor. Eğitimlere katılan ve sertifikalarını alan çiftçilerin satış yapabildiği pazara gelen Konyalılar, ürünlerin kalitesinden ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade ederken, çiftçiler de kendilerine tanınan imkan dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ve Meram Belediyesine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.