YHT hattındaki Taşköprü Altgeçidinde standartlara uygun düzenleme çalışmaları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde kesintisiz ve konforlu trafik akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı öncelik verdikleri konuların başında şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek olduğunu belirterek, bu istikamet bir taraftan Konya merkeze alternatif güzergahlar kazandırdıklarını bir taraftan da trafiğin sorunsuz ilerlemesi için ihtiyaç olan bölgelere köprülü kavşaklar ve altgeçitler inşa ettiklerini söyledi. Yüksek Hızlı Tren hattında Taşköprü ve Küçükkovanağzı caddelerinin kesişiminde yer alan Taşköprü Altgeçidinde düzenleme çalışmasına başladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Altgeçidimizin bulunduğu bölge birçok önemli noktaya ulaşımı sağlaması dolayısıyla kritik bir geçiş noktasında yer alıyor. Arif Bilge, Uzunharmanlar, Lalebahçe, Kalfalar Mahalleleri ile; Hatıp, Ahmet Özcan, Azerbaycan, Karaman Caddeleri; Antalya Çevre Yolu, şehir merkezi ve sanayi bölgesine ulaşımı sağlayan bu önemli altgeçidi standartlara uygun olarak yeniden inşa edeceğiz inşallah. Bölgemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.