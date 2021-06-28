Yılan balığı yutmaya çalıştı, çeken vatandaşın diyalogları gülümsetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl sularında bir balığı yakalayarak kıyıya çıkaran yılanın balığı yutma mücadelesi cep telefonuyla kaydedildi. Bu anlara kaydeden vatandaşın kıyıdaki arkadaşları ile diyalogları ise gülümsetti.

Beyşehir Gölü'nde yat işletmeciliği yapan Mehmet Kesen, yat limanında bir yılanın yakaladığı balığı yutmaya çalıştığını fark etti. Cep telefonuyla bu anları kaydetmeye başlayan Kesen, bu esnada yılanın yanına tatlı sulardan gelerek yaklaşan 3 yılanı daha görüntüledi. Ancak, balığı yakalayan yılan büyük bir taşın altına çektiği balığı yutup yiyemeyince bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı. Balığı yutmaya çalışan yılanın yanına gelen daha küçük diğer yılanlar da balığı yutamayacaklarını anlayınca tatlı sulara yeniden döndü.

“Yutamaz çok büyük”, “Yutacak abi, yutacak”

Görüntüleri kaydettiği sırada kenarda bulunanlar Mehmet Kesen'e, “Yutamaz çok büyük” derken, Kesen, “Yutacak abi, yutacak” şeklinde cevap verdi. Arkadaşlarının “Kes ikiye böl yesin” önerisine ise Mehmet Kesen, “Kestin mi hayvan yemez onu. Ben diyorum ki bu balığı yutacak. Balık canlıydı, çıkarttı geldi, öldürdü. Demin kımıldıyordu. Bir yılan daha geliyor, arkadaşa yardımcı olacak. Sofraya davetsiz misafir. İkisine de yeter değil mi, bölüşürler aralarında. İkisini bir çekeyim ne yapacaklar. Ver çatal bıçak ver bakayım. Sofra adabı yok, bütün bütün yutacak” şeklinde konuşmaları ise gülümsetti.

“Kıyılarda yılanlara sık sık rastlıyoruz”

Mehmet Kesen, Beyşehir Gölü'nde yılan popülasyonunun bu sene biraz daha fazla olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Cep telefonuyla çekimini yaptığım yılan da kendinden büyük, yutamayacağı balığı tutmuş, Çin sazanı. Yemeye çalışıyor, ağzını açtı ama yiyemedi. Sonra yılan sayısı iki oldu, üç oldu, dört oldu. Ama balığı yiyemediler. Kıyılarda yılanlara sık sık rastlıyoruz. Kurbağayı tutuyorlar, hatta büyük yılanlar küçük yılanları da yiyor” diye konuştu.