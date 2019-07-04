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Yılan civcivleri ve kanaryaları yuttu

Konya’nın Ereğli ilçesinde kümese giren yılan 10 civciv ile 5 kanaryayı yuttu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kümese giren yılan 10 civciv ile 5 kanaryayı yuttu. Yılan kümes sahibi tarafından yakalandı.


Olay, Konya'nın Ereğli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Uhut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Uğurel'e ait kümese giren bir yılan kümesteki civciv ve kanaryaları yuttu. Kümese gelen Uğurel, hayvanların sayısının azaldığını fark edince kümesi takibe aldı. Uğurel, takibin üçüncü gününde kümesine giren yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir yılanı gördü. Yılanı ağzında can çekişen kuşlarından birini yutarken gören Uğurel, bunun üzerine yılanı etkisiz hale getirmek istediği sırada yılanın saldırısına uğradı. Bir süre hayvanını yılandan kurtarmak için çabalayan Uğurel, yılanı etkisiz hale getirdi.


Deniz Uğurel, “Yılanın karnını açtım, iki yavru kanaryayı çıkardım. 38 yıldır bu evde ikamet ediyorum. İlk kez müstakil evimizin bahçesinde yılan gördüm. Toplamda 10 civciv 5 kanaryamı kaybettim. Aileme ve çocuklarıma zarar vermediğine şükrediyorum" dedi.

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