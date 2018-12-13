Yılbaşında satış planı yapan torbacılara Konya Narkotikten darbe

Konya Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yılbaşında satış planı yapan torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alınırken, 6 bin 812 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi genelinde uyuşturucu tacirliği yapan ve torbacı olarak bilinen kişileri yakalamak için İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışmada İstanbul ilinden Konya kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Ş.E'nin D.S. ile birlikte sürekli olarak kuryelik yaptırdığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla her iki şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda toplam 6 bin 812 adet ecstasy hap ve 29 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.