Yıldız Holding'in “Konuşan Yazılar” sergisi Konya'da

Geleneksel İslam sanatının en güzel örneklerini bir araya getiren “Konuşan Yazılar” sergisi, Konya'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde ziyarete açıldı.

Kuruluşundan bu yana içinde yaşadığı topraklara sağladığı ekonomik katkılarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlamayı ilke edinen Yıldız Holding'in, kendi sanat koleksiyonunda yer alan eserleri bir araya getirdiği “Konuşan Yazılar” sergisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. 17 Ocak - 29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, "Konuşan Yazılar" sergisindeki 50 seçme eser ziyaretçilere açık olacak. Geçmiş yıllarda Yıldız Holding'in Çamlıca'daki merkezinde ziyarete açılan “Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. Yılında Kur'an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma'ül-Hüsna ve Esma'ün Nebi”, “Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Kalem Güzelleri”, “Hazreti Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri”, “Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler” sergilerinde yer alan toplam 50 eser, Konya, Karaman ve bölgedeki sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu “Konuşan Yazılar” sergisinde yer alan 50 eserin belli bir anlam çerçevesinde yerleştirildiğini belirterek, "Sergideki eserler baştan başlanıp sona kadar incelendiğinde onu inceleyen kişiye, özelde bir mesaj veriyor. Bu 50 eser, 36 hattat tarafından yazılmıştır. 30 hattat 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar dönemlerinde öne çıkan önemli üstatların yazısı, 6 hattat ise günümüzde yaşayan hocalarımızın eserleri olarak görebiliyoruz. Sergimiz, daha önce Bursa'da olmuştu. Şu anda Konya'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere açık" dedi.

“Konuşan Yazılar” sergisi 29 Ocak tarihine kadar 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.