"Yılın Türkiye Çırağı" Konya'dan

Kırşehir'de gerçekleştirilen yılın ahisi ödül töreninde geçen yıl Yılın Türkiye Ahisini çıkaran Konya, bu yıl da Yılın Türkiye Çırağı'nı çıkardı.

Kırşehir'de gerçekleştirilen 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreniyle sonra erdi. Yılın Türkiye Ahilerinin seçildiği ödül töreninde Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından yılın kuaför ahi çıraklığına aday gösterilen Özgür Demirci, Ticaret Bakanlığı tarafından Yılın Türkiye Çırağı seçildi. Özgür Demirci, Kırşehir'de düzenlenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde, ödülünü Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in elinden alarak büyük bir başarıya imza attı.

"Önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz"

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'nın geçen yıl da ilk defa Yılın Türkiye Ahisini çıkardığını, bu yıl da 81 il arasında yine ilk defa yılın Türkiye Ahi Çırağı seçiminde büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Başkan Karabacak açıklamasında, “Konyamız 2 yıldır ahilik yarışmalarında önemli bir başarı elde ediyor. Esnaf Teşkilatı olarak bu önemli başarının elde edilmesinde büyük bir sorumluluk aldık ve geçen yıl Osman Kalay ustamız yılın Türkiye Ahisi seçildi. Bu yıl da Özgür Demirci kardeşimiz Yılın Türkiye Çırağı seçilerek Konyamızı Kırşehir'de temsil etti. Bu önemli başarıda Özgür kardeşimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. KONESOB olarak bundan sonra da önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün de hazır bulunduğu kapanış törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in Ticaret Bakanlığı Konya İl Müdürü Haşmet Yılmaz, KONESOB Başkanvekili Osman Alp, Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Veli Baranok, KONESOB Genel Sekreteri Harun Gün, Türkiye genelinden 81 ilin Esnaf Odaları Birlik Başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda Kırşehirli vatandaş katıldı.