Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu merkez Değirmenözü yolunda Hatip Gazi Camii yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 M 1691 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmek için aniden yola fırlayan 7 yaşındaki E.Ç. isimli kız çocuğuna çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.