Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünde alüminyum folyo kağıdına sarılı vaziyette bir kilogram 75 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.

Edinen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü sırasında şüpheli tavırlar gösteren M.A.'nın (22) çantasında yapılan aramada 2 alüminyum folyo kağıdına sarılı vaziyette toplam bir kilo 75 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.