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Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşırken yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesine, yolcu otobüsüyle 890 gram eroin getirirken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesine, yolcu otobüsüyle 890 gram eroin getirirken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, kuryenin Sinan B. (43) olduğunu ve yolcu otobüsüyle geleceğini belirledi. Otobüs takibe alınarak ilçe girişinde durduruldu. Gözaltına alınan şahsın üzerinde 890 gram eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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