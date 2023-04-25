İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolda yaralı bulduğu sincaba vatandaştan şefkat eli

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir vatandaş araç çarpması sonucu yaralanan yol üzerindeki sincaba su verip yardım ederek tekrar doğaya bıraktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir vatandaş araç çarpması sonucu yaralanan yol üzerindeki sincaba su verip yardım ederek tekrar doğaya bıraktı.


Olay, Ereğli ilçesi Atakent Mahallesi Yörük yolu üzeri kırsalında meydana geldi. Ereğli Belediyesi çalışanlarından Murat Acun eşi Şaziment Acun ile birlikte bir ziyaretten dönerken, yol üzerindeki yaralı sincabı fark etti. Murat Acun ve eşi buldukları yaralı sincaba yardım eli uzattı. Sincabın ağzından gelen kanı temizleyen Acun çifti, su vererek temizledi. Sincap bir süre sonra kendine gelirken, tekrar doğaya bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.