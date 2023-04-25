Yolda yaralı bulduğu sincaba vatandaştan şefkat eli

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir vatandaş araç çarpması sonucu yaralanan yol üzerindeki sincaba su verip yardım ederek tekrar doğaya bıraktı.

Olay, Ereğli ilçesi Atakent Mahallesi Yörük yolu üzeri kırsalında meydana geldi. Ereğli Belediyesi çalışanlarından Murat Acun eşi Şaziment Acun ile birlikte bir ziyaretten dönerken, yol üzerindeki yaralı sincabı fark etti. Murat Acun ve eşi buldukları yaralı sincaba yardım eli uzattı. Sincabın ağzından gelen kanı temizleyen Acun çifti, su vererek temizledi. Sincap bir süre sonra kendine gelirken, tekrar doğaya bırakıldı.