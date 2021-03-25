İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoldan çıkan otomobil dereye düştü: 1 yaralı

Konya’nın Derbent ilçesinde, kar fırtınası esnasında karlı zeminde kayan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Derbent ilçesinde, kar fırtınası esnasında karlı zeminde kayan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 42 DYA 21 plakalı otomobil, Derbent yönünden Beyşehir yönüne hareket halindeyken karlı zeminde kontrolden çıktı. Kayarak yoldan çıkan otomobil dereye düştü. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Derbent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.