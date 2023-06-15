İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Konya’nın Kulu ilçesinde annesinin yanında yürüdüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde annesinin yanında yürüdüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Ahmet Baran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 42 ANC 109 plakalı otomobil, annesiyle birlikte yürüdüğü sırada caddenin karşısına geçmek için bir anda yola fırladığı öne sürülen 6 yaşındaki F.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen yaralı çocuk, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.