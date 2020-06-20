Yunak'da LGS heyecanı

Konya'nın Yunak ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı başladı.

Yunak'da LGS kapsamında yapılan merkezi sınav için hazırlanan öğrenciler sınava girecekleri okul önlerinde hazır bekledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sınava girecek olan öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı. Güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonuna alınan öğrenciler sınav için ter dökerken ailelerin heyecanlı bekleyişi sürdü. 13 okul, 39 salonda yapılan sınav için 138 öğretmen ve 35 güvenlik görevlisi sınav merkezlerinde hazır bulundu.