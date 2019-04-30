Yunaklı öğrencilerin dilekleri gerçeğe dönüştü

Proje kapsamında okulda eğitim gören 170 öğrencinin dilekleri gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ve Yunak Hursunlu İlk ve Orta Okulu yöneticilerinin birlikte yürüttüğü proje, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsünde Üniversite öğrencilerinin duyarlılığı ve topluluk gönüllüleri ile birlikte tüm çocukların dilekleri gerçeğe dönüştü.

Hursunlu İlk Ve Ortaokulunda projeyi koordine eden İlker Pınarbaşı, “Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için Selçuk Üniversitesi Genç TEMA topluluğuna ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Bu yıl dilek ağacı projesine Hursunlu İlk ve Ortaokulunun seçilmiş olması bizleri ayrıca sevindirdi. Okulumuzda eğitim gören çocukların hediyelerini aldığında mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Bu mutluluk bir öğretmen için bu tarif edilemez” dedi.

Selçuk Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Başkanı Yaşar Buğra Tuna ise, köy okullarına bu yıl 6.'sını düzenledikleri bu projeyle, her yıl aynı heyecanla öğrencilerin dileklerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Tuna, aynı zamanda gönüllü olarak yürüttükleri bu projenin hem gönüllüleri için hem de üniversite öğrencileri için manevi duyguları da içerisinde barındırdığını kaydetti.

170 dilek içerisinde, ayakkabı, okul çantası, kitap, futbol topu, uçurtma, balık, oyuncak gibi öğrencilerinin hayallerini süsleyen eşyalar yer aldı. Çocuklara hediye verilmesinin yanı sıra, okulun duvarları renklendirildi ve çocuklara kodlama eğitimi de verildi.

Selçuk Üniversitesi Genç TEMA topluluğunu ziyaret eden Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da, ekip üyelerine teşekkür etti ve ana sınıfı duvarına resim çizerek boyama yaptı.