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Yunak'ta 29 Ekim kutlamaları

Konya’nın Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı.


Kutlama Yunak Belediye Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından, Yunak Kaymakamı Fatih Kurt günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Kutlamalara Yunak Kaymakamı Fatih Kurt, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, resim kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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