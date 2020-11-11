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Yunak'ta 3 bin 700 fidan toprakla buluştu

Konya’nın Yunak ilçesinde "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganı kapsamında 3 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganı kapsamında 3 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla başlatılan fidan dikim etkinliği Yunak ilçesinde de gerçekleştirildi. Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak ve çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla 81 ilde ve 30 ülkede aynı anda saat 11:11'de ağaç dikildi. Bu kapsamında Yunak ilçesinde de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrenciler ile devlet memurları, dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu. Çeltik-Yunak yol ayrımı mevkiine dikilen fidanlarla birlikte yüzlerce fidan da okullara ve okulların belirlediği alanlara dikildi.


Etkinliğe Yunak Belediye Başkan Abdullah Emre Demirhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Yaz, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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