İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunak'ta alkol denetimi

Konya’nın Yunak ilçesinde halk sağlığının korunması amacı ile sahte alkollü içecek denetimi yapıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde halk sağlığının korunması amacı ile sahte alkollü içecek denetimi yapıldı.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından polis destekli, alkollü içecek satan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde ürünler tek tek incelendi, faturaları kontrol edildi. Sahte alkollü içeceklerin üretim ve satışının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.