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Yunak'ta dağ meyveleri toplanmaya başlandı

Konya’nın Yunak ilçesinde doğal olarak dağlık alanlarda yetişen dağ meyveleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Konya'nın Yunak ilçesinde doğal olarak dağlık alanlarda yetişen dağ meyveleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Yunak ilçesinde doğal olarak dağlık alanlarda yetişen dağ meyveleri vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle dağlık bölgelerde bolca bulunan ve doğal olarak kendiliğinden yetişen alıç, karamıh, yabani erik, yabani armut ve kuşburnu meyveleri yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı. Ekim ayı ortalarında olgunlaşmaya başlayan meyveler pazarlarda da satılarak, vatandaşların aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Özellikle alıç meyvesi yaş tüketildiği gibi sirkesi yapılarak veya kurutularak ta tüketilebiliyor.

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