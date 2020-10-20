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Yunak'ta esnafa maske dağıtıldı

Konya’nın Yunak ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından esnafa maske dağıtıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından esnafa maske dağıtıldı.


Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Ayaz, Covid-19 ile mücadele kapsamında esnaflara gereken desteği verdiklerini söyledi. Başkan Ayaz, "İlçemizde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında esnaflarımıza gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. İlçemizin lokomotifi olan esnaflarımıza küçükte olsa destek verebilmek bizim için önemli. Esnaflarımız dağıttığımız maskeleri kullanmayı ihmal etmeyerek hem kendi hem de müşterilerinin sağlığını riske atmamış olacaklar. Esnaflarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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