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Yunak'ta Gaziler Günü etkinliği

Konya’nın Yunak ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Gaziler Günü programı kapsamında, Hükumet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Hükumet Konağı bahçesindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu. Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Kale'yi makamında ağırlarken, protokol üyeleri de Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Kale'yi tebrik etti.

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