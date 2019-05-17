Yunak'ta Gençlik Haftası coşkusu

Konya'nın Yunak ilçesinde milli mücadelenin 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kapsayan Gençlik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

100. Yıl Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesince ilk önce, Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Hükümet Konağı önünde yapılan çelenk sunumuna protokol üyelerinin yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunumu, Yunak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Albayrak tarafından gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında tüm ilçe protokolünün ve tüm lise öğrencilerinin katılımı ile Gençlik Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş, saat kulesinden başladı. Bayrak flama grupları, dev kortej bayrakları ve bando eşliğinde yapılan yürüyüşe Yunak halkı ve esnafınca hayranlıkla izlendi. Yürüyüş bitiminde Yunak Anadolu Lisesi bahçesinde sıra olan gençler, hep bir ağızdan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" ve "Gençlerin Ataya Verdiği Cevabı"nı söyledi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Yunak Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan Milli Mücadelenin 100. Yılında 100 Eser Sergisi okulun çık amaçlı salonunda açıldı. Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan tarafından kurdelesi kesilen sergide öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan resim, tablo ve diğer el işleri yer aldı. Büyük bir beğeni ile gezilen stantlarda Milli Mücadeleye vurgu yapıldığı gözlemlendi. Gençlik Haftası kutlamasına 19 Mayıs pazar günü belediye önünde yapılacak tören ve akabinde Yunak Çeltik Yol Kavşağında yapılacak olan Uçurtma Şenliği ile devam edilecek.

Yürüyüşe Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Albayrak, diğer daire amirleri, okul yöneticileri ve öğretmenler ve lise öğrencileri eşlik etti.