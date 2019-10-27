Yunak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Ç. (54) idaresindeki 42 US 967 plakalı otomobil, Yunak istikametinde seyir halinde olan İsa K. (38) idaresindeki 42 Y 6242 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücülerden Mehmet Ç., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan iki sürücü, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.