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Yunak'ta işyerinde yangın

Konya’nın Yunak ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Konya'nın Yunak ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, Yeni Mahallede bulunan inşaat malzemesi, odun ve kömür ticareti yapan işyerinin arkasındaki depo kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple depo ve dışarıda bulunan odunlar alev aldı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alev alan odunlar ve depodaki yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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