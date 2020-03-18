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Yunak'ta korona virüsüne karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Konya’nın Yunak ilçesindeki okullara dezenfekte çalışması yapıldı.

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Konya'nın Yunak ilçesindeki okullara dezenfekte çalışması yapıldı.


Korona virüs salgınına karşı Yunak'ta 42 okulda dezenfekte işlemi başlatıldı. 4 bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü ilçedeki tüm okullarda elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor.


Korona virüse karşı okullarda 2 aşamalı dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığını belirten Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, "Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek. Milletimiz bu anlamda rahat olsun. Milli Eğitim camiası olarak bakanımızın, İl Milli Eğitim Müdürümüzün ve Kaymakamımızın verdikleri talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. Yunak'ta yaşayan bütün öğrenci velilerimiz rahat olsunlar, çocukları emin ellerde. İnşallah biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Ayrıca her hafta okullarımızda dezenfekte çalışmaları devam edecek. Yeterli miktarda temizlik malzememiz var. Milli Eğitim camiası olarak gerekli bütün tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz" dedi.

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