Yunak'ta Mesleki Eğitim Merkezi için çalışmalar başlandı

Konya'nın Yunak ilçesinde açılması planlanan Mesleki Eğitim Merkezi için çalışmalara başlandı.

Yunak Kaymakamlığı öncülüğünde açılması planlanan Mesleki Eğitim Merkezi için toplantı düzenlendi. Yunak Kaymakamı Fatih Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve esnaf odaları başkanlarının da aralarında bulunduğu toplantıda; çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik olmak üzere bir çok alanda eğitim verilmesi hedefleniyor. Bu belgeleri alabilmek için çevre il veya ilçelere giden iş yeri sahipleri ve çalışanlar projenin hayata geçirilmesi ile hem maddi olarak hem de zaman açısından avantaj sağlayacak. Çevre il ve ilçelerin de faydalanabileceği şekilde planlanan proje için ön talep toplanarak hayata geçirilmesi amaçlanıyor.