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Yunak'ta normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı kılındı

Korona virüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinin ardından Konya’nın Yunak ilçesinde de ilk cuma namazı kılındı.

Korona virüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinin ardından Konya'nın Yunak ilçesinde de ilk cuma namazı kılındı.


Kılınan ilk cuma namazı sağanak yağmur nedeniyle cami içerisinde kılındı. Cami girişlerinde polis memuru ve görevliler maske, seccade olup olmadığının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların namaza gelip gelmediğini kontrol etti. Vatandaşlar cami içerisinde işaretlenmiş sosyal mesafe alanlarına seccadelerini sererek sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namazlarını kıldı.

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