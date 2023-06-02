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Yunak'ta şiddetli yağmur su baskınlarına sebep oldu

Konya’nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, yol ve evlerde su baskınları meydana geldi.

Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, yol ve evlerde su baskınları meydana geldi.


Yunak'ta dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Şiddetlenen sağanak yağmur ve dolu yollarda taşkına sebep oldu. Merkez Fatih Mahallesinde bulunan bazı evlerin alt ve giriş katlarında da su baskınları olurken, eşyalar zarar gördü. Su tahliye çalışmaları Yunak Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

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