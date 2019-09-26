Yunak'ta Veli-Müdür Buluşmaları başladı

Konya'nın Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci velilerinin eğitimde aktif rol almaları için Veli-Müdür Buluşmalarını başlatarak yeni bir adım attı.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, "Veli-Müdür Buluşmaları" adı altında velilerle bir araya geliyor ve velilerin görüş ve önerilerini alıyor. İşcan, velilerden de eğitimin içinde bizzat olmalarını, kendilerine destek vermelerini ve çocuklarıyla daha fazla ilgilenmelerini istiyor. İlki Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen Veli - Müdür Buluşmalarının tüm okullarda yapılacağı ve eğitim alan tüm öğrencilerin velilerine ulaşılacağı öğrenildi.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, ilk Veli - Müdür Buluşmalarında yaptığı konuşmada, "Bugün burada birlikte olmamızın sebebi, çocuklarımıza huzurlu ve mutlu yarınlar bırakma adına birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak. Bunu başarabilmek için birlikte hareket etmek şart. 2023 eğitim vizyonu beklentilerini gerçekleştirebilmek adına kendi ilçemizde çalışmalarımızı sizlerin de fikir ve önerileriniz doğrultusunda şekillendirerek başlattık” dedi.

İşcan, "Artık eski anlayışlar bugünün dünyasında tutmuyor. Çocuğumuzu okula getirip al hocam, eti senin kemiği benim devri bitti. Günümüzde Eğitim-öğretim dediğimiz zaman, talim-terbiye dediğimiz zaman, sadece okul, sadece müdür veya öğretmen yeterli gelmiyor . Yani hep birlikte bu sürecin içerisinde yer almak zorundayız. Artık dünya çocukların cebinde. İstedikleri bilgiye anında ulaşabiliyorlar. Bu bilgiler her zaman doğru bilgiler olmuyor. O yüzden çocuklarımızı iyi yetiştirebilmeliyiz. Ahlaki değerlerimizi öğretebilmeliyiz. Onların bol bol okuması için kendimiz de örnek olmalı mutlaka okumalıyız” şeklinde konuştu.