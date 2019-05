Ülke genelinde örgütlenmesini büyük oranda tamamlayan Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) 60'a yakın il ve ilçe temsilcisinin katılımıyla Konya'da gerçekleştirilen çalıştayda yurt sektörünün sorunları konuşuldu.

Konya'da bir otelin konferans salonunda düzenlenen çalıştay TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar'ın ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sendika temsilcisi çalıştayda yurt sektöründe yaşanan sorunları ve öğrencilerin barınma sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini konuştu.

TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yıllardır yurt sektöründe eksikliği hep hissedilen birlik ve beraberliğin sendika çatısı altında toplanarak sağlanmaya başlandığını söyledi. Örgütlenmelerini tamamladıklarını belirten Baydar, “Üye ve temsilciliklerimizden aldığımız güçle sektörümüzde yaşanan sorunların üstesinden gelmekte güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantımızın esas amacı ilk defa bir araya gelen il ve ilçe temsilcilerimizin tanışıp kaynaşmasını sağlamaktır” dedi.

"Denetimsiz barına hizmeti verenlerle yasal mücadele yapılmalı"

Konuşmasına sektörde yaşanan sorunları anlatarak devam eden Baydar, “Özel öğrenci yurtlarının Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlanması çalışmalarının son aşamaya gelmesi nedeniyle özel yurtların KYK'ya entegrasyonunun sağlanması açısından hazırlanacak yeni mevzuatla ilgili yapılacak hazırlıkların neler olabileceği tespit edilmeli. Özel öğrenci yurtlarının öteden beri devam edip gelen sektörel sorunlarının giderilmesinde ortak çözüm yollarının neler olabileceği üzerine çalışmalar yürütmeliyiz. Ayrıca yurt sektöründe haksız rekabete neden olan dernek ve vakıf yurtlarında kalan öğrencilere devletçe verilen beslenme ve barınma yardımlarından özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin de yararlanabilmesi için yasal yollar başta olmak üzere gerekli girişimlerde bulunmalıyız. Ekonomik ve kolay bir çözüm önerisi olarak KYK'nın özel öğrenci yurtlarından hizmet satın alma yolunun açılması için gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Bir diğer önemli husus ise devletin denetimi ve gözetimi olmadan yurt, apart, pansiyon gibi adlarla kaçak olarak barınma hizmeti veren, illegal binalarda gençlerin her türlü ahlaki tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Can güvenliği riskinin yaşandığı bu kaçak yerlerle yasal yollardan mücadeleye devam edilmesi gerekiyor” diye konuştu.