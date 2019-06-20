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Yuvadan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı

Konya’nın Çeltik ilçesinde devrilen ağaçtan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı.

Konya'nın Çeltik ilçesinde devrilen ağaçtan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı.


Çeltik ilçesi Küçükhasan Mahallesi mevkinde devriye görevi yapan Çeltik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, ağacın devrilmesi sonucu yuvalarından düşen iki adet yavru kızıl şahin fark edildi. Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru kızıl şahinler, Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükten sonra Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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