Yuvalarına gelmeye başlayan leyleklere kar sürprizi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkbaharı müjdeleyerek yuvalarına gelmeye başlayan leylekler kar sürprizi yaşadı.

Mart ayının ilk haftası itibarıyla Beyşehir ilçesine gelmeye başlayan ilk grup leylekler yuvalarına yerleşti. Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'ndeki yuvalar ilçenin göçebe konuklarını ağırlamaya başladı. Beyşehir ilçe merkezinde direklerin üzerinde ve cami kubbelerindeki yuvalarda da leyleklerin gelişi görülmeye başlandı. Ancak, yaz dönemi sonuna kadar Beyşehir'de kalacak leyleklerden ilk grup, bugün kar sürprizi ile karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren yağan kar nedeniyle leyleklerin yerleştiği yuvalar da beyaz örtü altında kaldı. Yeni Mahalle'deki hastane camisinde bulunan yuvaya yerleşen leylekler uzun süre üzerlerine yağan kar sebebiyle burada hareketsiz kaldı. Soğuk havada ve yağıştan etkilendikleri gözlenen leyleklerin yuvalarında ayak değiştirerek durması dikkat çekti.

Doğa fotoğrafçısı Ahmet Dolar, kar sürprizi yaşayan leylekleri Beyşehir ilçe merkezinde fotoğrafladığını belirtirken, "Caminin kubbesi üzerindeki yuvalarında yağan karın altında kalan leylek çiftini görünce deklanşörlere basmaya başladım. Baharı müjdeleyerek geldiler ilçemize ama kış mevsiminin ortasında kaldılar maalesef" ifadelerine yer verdi.