Zabıta Teşkilatından Başkan Kılca'ya ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızılaslan ve zabıta personeli Zabıta Haftası dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti.

Zabıta Haftasını kutlayan Karatay Belediye Başkanı Kılca, zabıtaların belediyelerin halka yansıyan yüzü ve belediyelerin halkla doğrudan teması olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Kılca, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıldönümünü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

"Zabıta ekipleri kentin huzuru için çalışıyor"

Kentin huzuru için görev yapan zabıtanın Konya'nın sokaktaki yüzü olduğunu dile getiren Başkan Hasan Kılca, "Konyamızın ve Karatayımızın güzelliklerini hep birlikte çalışarak korumak zorundayız. Sizler kentin düzeni, huzuru için özveriyle çalışıyorsunuz. Zabıtalar, belediyelerin halka yansıyan yüzü, belediyelerin halkla doğrudan temasıdır. İş yükünüz ağır ve çok önemli. Zabıta arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe belediye zabıtalarının da uyum içerisinde hareket etmesinin sahada denetimin daha verimli bir şekilde yapılmasına vesile olduğunu dile getiren Kılca, ortaya çıkan birliktelik ruhuyla beraber Konya'nın düzen, intizam ve huzur şehri olarak Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğini dile getirdi. Konya Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızılaslan ise belirlenen hedeflere ulaşmak, Konyalılara en iyi ve en doğru hizmeti verebilmek için Zabıta Teşkilatı olarak birlik, beraberlik ve uyum içinde çalıştıklarını belirterek verdiği desteklerden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.