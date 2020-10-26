Zenbilci Hadim'de ziyaretlerde bulundu

İlk olarak Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret eden Zenbilci, ilçenin durumu ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Zenbilci, tüm dünyayı sarsan pandemiye rağmen yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. AK Parti döneminde ilçeye büyük yatırımlar yapıldığını belirten Zenbilci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Hadimi'ye ait olan ‘Kamil Odur ki koya her yerde eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözünü sık sık dile getirmektedir. Bugün o sözün sahibi, manevi büyüğümüz Ebu Said Muhammed El Hadimi Hazretlerinin memleketi olan Hadim'e baktığımızda sayısız eserler görüyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki eser bırakma gayretimiz ilk günkü aşkla devam edecektir” dedi.

Milletvekili Zenbilci, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve meclis üyeleri, daha sonra AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar'ı ziyaret ederek partililerle istişarelerde bulundu. Hadimi Hazretlerinin türbesini de ziyaret eden heyet akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı.