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Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken yakalandılar

Konya’nın Bozkır ilçesindeki Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Zengibar Kalesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.


İlçeye bağlı Hacılar Mahallesinde 1. derece sit alanı Zengibar Kalesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. (38), D.A. (67), F.A. (27), A.Ö. (20) ve M.K.'yi (28) suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte bir dedektör, bir kürek, bir ruhsatsız av tüfeği, 32 av fişeği, iki bıçak, iki el feneri ve bir sırt çantası ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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