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Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lk beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Oğuzhan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Montero'nun kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya çıktı.


13. dakikada Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk'e pas atmak istedi ama savunmadan seken top tekrar Oğuzhan'ın önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1


18. dakikada Konyaspor'un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı. 1-1


33. dakikada Oğuzhan'ın sol kanattan direkt kaleye kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Konyaspor: Eray, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Musa, Amirxx, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi


Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Miya, Kravets, Barış, Diomande, Rahmanovic, Daci


Teknik Direktör: İlhan Palut


Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero (Welinton dk. 25), Vida, N'Sakala, Necip, Atiba, Hasic, Oğuzhan, N'Koudou, Cenk


Yedekler: Ersin, Josef, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Ljajic, Mensah, Serdar Saatçi, Gökhan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Oğuzhan (dk. 13) (Beşiktaş), Abdülkerim (dk. 18) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Montero (Beşiktaş), Cikalleshi, Shengelia (Konyaspor)

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