Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lk beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Oğuzhan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Montero'nun kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

13. dakikada Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk'e pas atmak istedi ama savunmadan seken top tekrar Oğuzhan'ın önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1

18. dakikada Konyaspor'un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı. 1-1

33. dakikada Oğuzhan'ın sol kanattan direkt kaleye kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Konyaspor: Eray, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Musa, Amirxx, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi

Yedekler: Erten, Adil, Bütüçi, Oğuz Kağan, Miya, Kravets, Barış, Diomande, Rahmanovic, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero (Welinton dk. 25), Vida, N'Sakala, Necip, Atiba, Hasic, Oğuzhan, N'Koudou, Cenk

Yedekler: Ersin, Josef, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Ljajic, Mensah, Serdar Saatçi, Gökhan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Oğuzhan (dk. 13) (Beşiktaş), Abdülkerim (dk. 18) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Montero (Beşiktaş), Cikalleshi, Shengelia (Konyaspor)